2016-2017 eğitim öğretim yılı sona ererken, Ortaca’da 8 bin 69 öğrenci karne aldı.

19 Eylül Pazartesi günü başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılı sona erdi. Ortaca Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkolunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve karne dağıtım törenine katılan protokol üyeleri öğrencilerin karnelerini verdi.

Ortaca genelinde resmi ve özel okullarda okuyan 8 bin 69 öğrenci ile öğretmenler yaz tatiline girdi.

Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkolunda düzenlenen karne dağıtım törenine Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ekrem Gürhan ve Mehmet Nejat Yıldız katıldı. Protokol üyeleri sınıfları tek tek dolaşarak, öğrencilerin karnelerini verdi.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, karne töreninde yaptığı konuşmada; “2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bütün öğrencilerin yaz tatillerinde öğretmenlerinin tavsiyelerine uymalarını, devletimizin açtığı çeşitli kurs ve etkinliklere katılarak, yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini tavsiye ediyorum. Okullarımızda değişimi ve gelişimi takip ediyoruz. İlçemiz, Muğla’da iyi bir seviyede, ilçedeki tüm kurumlarımız öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim alması için çalışıyor” dedi.