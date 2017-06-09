TEOG birincileri Kaymakam Ürkmezer’i ziyaret etti

Ortaca’da Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarında birinci olan öğrenciler Kaymakam Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilere okul müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül eşlik etti. Kaymakam Ürkmezer, 2016-2017 yılı her iki TEOG sınavında soruların tamamını doğru yapan Özel Özalp Ortaokulundan Feyza Şehirli ile 2’nci sınavda soruların tamamını doğru yaparak 1’nci olan öğrenciler; Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulundan Sıla Köse, Çaylı 100. Yıl Orta Okulundan Ayşe Nur Tekin, Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat Ortaokulundan Gülbahar Külahlı, Ortaca İmam Hatip Orta Okulundan Yasin Seymen, Ortaca Ortaokulundan Umut Karataş, Özel Özalp Orta Okulundan Serap Buse Çevirgen, Sultan Beşik, Metin Mert Uysal, Orkun Vanizor, Deniz Tanyıldızı, Şimal Tatlıses ve Cemre Özcan’ı tebrik etti.

İlçenin hem TEOG, hem de üniversite sınavlarında başarılı olduğunu belirten Ürkmezer, öğrencilere çok çalışmalarını öğütleyerek, bundan sonraki sınavlarında başarılar diledi.

Kaymakam Ürkmezer, öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdim etti.