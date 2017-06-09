İçişleri Bakanlığının Trafik Eylem Planı çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Sakin Kent Unvanlı Ula İlçesine bağlı Akyaka mahallesinde ‘Emniyet Kemeri’ uygulaması gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden uygulamada 180’e yakın araç denetlenirken 120 araca kurallara uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

‘Emniyet Kemeri’ uygulamasının amacının trafik kazalarının önlenmesi, kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalarının azaltılması, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması olduğu açıklandı.

Denetimlerde trafik ekipleri araçların evraklarını incelerken, denetimlerde eksik evrak tespit edilen ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı Jandarma trafik ekipleri denetimlerde yolcu taşıyan midibüs sürücülerine de uyarıda bulunurken, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda ikazda bulundular.

Jandarma Trafik Timleri tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Dünya sağlık örgütünün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporunda emniyet kemerinin kullanımının, Trafik Kazalarında ölüm riskini, sürücü ve ön koltukta oturan yolcular için % 50, arka koltukta oturanlar için ise % 75 oranında azalttığı, ülkemizde otobüslerin karıştığı kazalarında büyük çoğunluğunun da yolcuların araç içinde savrulması neticesinde meydana geldiği açıklandı.