Allah’ım bizleri midesi açlardan değil, gözü açlardan korusun. Bir kap yemekle karnı aç olanı doyurursun ama gözü aç olana dünyaları versen doyuramazsın. Arzusu ve isteğinin önüne geçemez ve isteklerini ne yapsan karşılayamazsın. Allah bu tür insanlarla, aynı ortamda yaşamak zorunda kalanların ve bu tip insanlara tahammül etmek zorunda olanların yardımcısı olsun. Ne diyeyim elimden duadan başka bir şey gelmiyor..

Oruç tutmak aç kalmak demek değil. Açın halinden anlamak ve fakire, fukaraya sadece ramazan ayı süresince değil, her daim yardım elini uzatmayı öğrenmektir.

Oruç hiç olduğumuzun farkına varmak ve var olan Allaha yönelmektir. Arzularımızın ve tüm isteklerimizin, nefsi istekler olduğunu ve elde etsek bile fani dünyada kalacağını, aslolanın ise sonsuz hayatta, yaratanın istekleri ile arzulanan mevkide olabilmek, olduğunun farkına varmaktır. Eskiler bunu “ dünya malı dünyada kalır “ diye ne güzel ,kısaca izah etmişler..

Orucun özü kalpte başlar. Kalp Allah’ın evidir. Allah’ın evini temiz tutmak lazım. Kalbin temiz olmadığı yerde tuttuğumuz oruç yaralı kalır. Kalp kırmaktan sakınalım. Sadece ramazan ayında değil, ömür boyu kalp kırmamaya dikkat edelim. Kalp kırmak, kainatı titretmek demektir. En Büyük günahlardandır. Kalp büyük bir derya, deniz ise kıyısı, sahili de dildir. Denizde ne varsa sahile kıyıya vurur. Kalbimiz temizse, dilimize de güzellik vurur.

Tüm insanların birbirine emanet edildiğini unutmayalım. Komşularımıza, akrabalarımıza, iş arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve kısacası yaşadığımız çevrede tüm insanlara karşı duyarlı olalım. Dertleri, tasaları, sıkıntıları var ve söyleyemiyor olabilirler. Gerçek ihtiyaç sahipleri mahcup olur ve dertlerini paylaşmakta zorlanırlar. Etrafımızda ihtiyaç sahibi varsa ve bizde haberdar olmadığımız için yardım yapamıyorsak, bu durum inancımıza göre büyük bir vebaldir. Peygamberimiz ne diyor “ komşusu açken, kendisi tok olan vallahi bizden değildir.” Allah korusun duyarsızlığımız, Allah katında bize büyük bir utanca sebebiyet verebilir. Sadece kendimizden değil, yaşadığımız muhitin insanlarından da sorumluyuz. Vebal büyük. Lut kavminin helak oluşu bu yüzdendi. Allah bizleri Lut kavminin durumuna düşmekten korusun.

Yardımlarımızı göstere, göstere değil, saklaya, saklaya yapalım. Kimsenin yardıma muhtaç oluşundan dolayı mahcup olmasına yol açmayalım. Kimsenin yaptığımız yardımı görmesine gerek yok. Allah görsün yeter. Namımız, şanımız kulların arasında değil, Allah’ın katında yürüsün.

İnsanların oruç tutuyor veya tutmuyor olmasına karışmayalım. O Allah’ın işi, bizim işimiz değil. Bizim işimiz insanlara ibadetini yapıyor musun diye sormak değil, bizim işimiz insanlara aç mısın, bir sıkıntın var mı diye insanın karşılayabileceği, insanca soruları sormaktır. Muhtaç sahiplerine yardım yapılırken dini, mezhebi ve milliyeti sorulmaz. İhtiyacı karşılanır. Mükafatı kuldan değil, Allah’tan beklenir.

Bizim atalarımız dinlerinin ve törelerinin gereğini, tüm yaşam tarzlarına ve sosyal hayatlarına yansıtabilmeyi başardıkları için bu gün gerek İslam dünyasının, gerekse tüm insanlık aleminin hayranlığını ve takdirini kazanmayı başarmışlardır. Türkler tarih boyu mazlumun yanında yer almış ve mazlumlara dinini, milliyetini sormadan yardım etmişler, bu nedenle insanlık aleminin gönüllerini fethetmişlerdir. Ülkelerin fethi ise sonra gelmiştir.

Bizimde RAMAZANIMIZ bir ay değil, inşallah bir ÖMÜR boyu sürsün. Sürsün ki dünyamız Cennet olsun. Sürsün ki İnsanlık huzur bulup, mutlu olsun. Sürsün ki Kurt ile Kuzu kardeş olsun…