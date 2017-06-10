Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Akademisi, iftar programı düzenledi.

Programda konuşan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, her kesime eşit hizmet anlayışı ile çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlçede yaşayan kadın ve yaşlıların, yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Ceylan, “kültür evimizde çeşitli sosyal faaliyetler yapıyoruz. Sizlerin de katkıları ile projelerimizin daha da gelişerek, ilerleyeceğine inanıyorum” dedi.

İftar programının ardından, Köyceğiz Kadın Akademisi yönetimi, yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı ve Köyceğiz büyükleri projesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tarihi Sabri Başoğlu Konağı bahçesinde düzenlenen iftar programına, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, Köyceğiz büyükleri projesi kapsamında görev alan gönüllü kadın grupları, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.