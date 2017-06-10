CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Dalaman’ı, Fethiye’ye bağlayan 970 metre uzunluğundaki, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Göcek Tüneli’nin, paralı tek tünel olma özelliğini taşıdığını hatırlatan Demir, “Göcek Tüneli’nden her bir geçişte otomobillerden 5 lira, kamyonetlerden 7 lira, dingilli kamyonlardan 10 lira, Tırlardan ise 15 lira geçiş ücreti alınmakta” dedi.

Göcek Tüneli’nden geçmek isteyen sağlık çalışanlarının bulunduğu, belediyenin aracından ücret talep edilmesinin kamuoyunda tepkiyle karşılandığının altını çizen Demir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bazı sorular yöneltti.

Milletvekili Demir, yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi;

– 24’üncü Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa tarafından Göcek Tüneli’nin ücretsiz olacağı ifade edilmiş, ‘Bu tüneli Karayolları açtığı için parasız olacak’ diye belirtmişti. Aynı şekilde 25’inci Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de, Fethiye istikametinden gelişlerde ücret ödenmeyeceğini belirtmişti. Bu iddialar ışığında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’da ücretsiz olacağı yönünde söz vermiştir. Mevcut Göcek Tüneli’nin bir bedel karşılığında kamuya devredilip, ücretsiz hale getirileceği konusunda herhangi bir çalışma var mıdır?

– Tinsa İnşaat ve Sanayi Ltd.Şti. ile karayolları arasında nasıl bir anlaşma yapılmıştır? Yönetim kurulunda AKP’ li siyasetçi var mıdır?

– Birtakım özel şahsiyetlere ücretsiz geçiş kartı hediye etmiş ve yakın zamanda bunları iptal etmiş midir?

– Milletin parasıyla yapılmış 2. Tünel, 2 yıldır bittiği halde neden hala açılmamaktadır?

– Yüksek geçiş ücretleri nedeniyle tünelden geçmeyen vatandaşlarımız ancak tek seçeneği olan eski dağ yolunu kullanmaktadırlar, bakımsız ve çok dar olan bu yolda bir facia yaşandıktan sonra mı vatandaşlara ikinci bir seçenek sunulacaktır? Bakanlık olarak bu konuda nasıl bir önlem aldınız?

– Kışın üstten ve yanlardan sular akmakta, ışıklandırma ve işaretlemeler yetersiz kalmakta, havalandırma fanları ise çalışmamaktadır. Güvenliği sorgulanan tünelin geçiş güvenlik testleri periyodik olarak yapılmakta mıdır?

– Tünelden hangi araçlar ücrete tabi değildir?

– Göcek Tüneli’nde bu zamana kadar kaç tane kamu aracı ücret ödemediği için geri çevrilmiştir? Son iki ayda geçişe izin verilmeyen ve Göcek rampalarından geçmek zorunda kalan ambulans veya hasta taşıma aracı sayısı kaçtır?

– Hasta taşıması yapan sadece ambulans değil, hasta nakil ambulansı, özürlü taşıma aracıda engelli ve hasta taşımaktadırlar. Bu durumda kamuya ait olan araçtan neden ücret talep edilmiştir?

– Yabancı ve yerli turistin yoğun olarak geldiği Muğla’da, sık olarak kullanılan Göcek Tüneli’nin paralı olması Türkiye’nin uluslararası kamuoyundaki imajını zedelememekte midir?