Bodrum ilçesinde düzenlenen otomobil fuarından modifiyeli araçlar boy gösterdi.

Gümbet dolgu alanında bu yıl 2’incisi düzenlenen “Bodrum Auto Show 2017” modifiyeli otomobiller birbirleri ile yarıştı.

İstanbul, İzmir, Aydın ve Muğla’dan gelen 100’e yakın araç sergilendi. Ses sistemleri, kaporta düzeni ve süspansiyonlu amortisör sistemleri yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Fuarın organizatörü Olgun Uygun, yoğun ilgi olduğunu ifade ederek “Çok güzel bir ilgi var organizasyona. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 700’e yakın araç katılacaktı ama yer olarak 250 otomobil kapasiteli olduğu için her aracı kabul edemiyoruz. Değeri 10 bin lira olan otomobillere 40 binden fazla yapılmış masraf var. Tofaş’a BMW motoru takılmış araçlarımız var. Tesisatla camı kıracak aracımız var” dedi.