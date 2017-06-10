Merhaba sevgili dostlarım…

Yazının başlığı “MUĞLA”DA NELER OLMUYOR Kİ?” de olabilirdi…

Geçtiğimiz günlerde yazdığım “YIKIN ŞU SAKAR GEÇİDİNİ” başlıklı yazım tahmin ettiğim gibi çok ses getirdi…

Özellikle sevgili Özcan Özgür”ün konuyu köşesine taşıması beni fazlası ile memnun etti diyebilirim…

Ancak; yazıda da belirttiğim gibi “BİZ MUĞLALILAR İSTEMEYİ BİLMİYORUZ” iddiam malesef yine doğru çıktı…

Daha gündem oluşturup konuyu tartışamadan, efendim kot farkı çok fazla, eğim fazla olur, böyle tünel mi olur deyip konuyu kapatıverdik…

Haklısınız, bu kafayla asla sakar geçidine de, boğa yokuşuna da tünel filan olmaz…

Tabi, sevgili Özcan Özgür”ün “GÖCEK TÜNELİNİN DURUMU ORTADA” tespiti de çok önemli…

Gerçekten de Göcek Tünelinin durumu ortada…

Ama konunun muhatabı koltukları işgal eden siyasetçiler malesef ortada yok…

Türkiye”nin en kısa tünellerinden biri olan(yaklaşık 800 m) Göcek Tüneli, aynı zamanda Ülkenin tek paralı tüneli olma özelliğini hala koruyor…

Üstelik, hemen yanına Devletimiz tarafından 2.tünel yapılmış olmasına rağmen…

Üstelik, dönemin Başbakanı sayın Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere son 3 yılda İlimize gelen hemen her devlet büyüğümüze “TÜNELDEN GEÇİŞ ÜCRETSİZ OLACAK” sözü verdirtildiği halde…

Üstelik, Cumhuriyet tarihimizin tartışmasız en başarılı Ulaştırma Bakanı sayın Binali Yıldırım Başbakan olmuşken…

Size söylüyorum siyasetimizin yerel kurmayları(!)

Bu yeni yapılan tünel NEDEN A-ÇIL-MI-YOR….

İmdi….

Gelelim başlığı atmamıza neden olan asıl hadiseye…

Bilindiği gibi Büyülşehir Yasasının devreye girmesi ile 2014″de kapanan Muğla İl Özel İdaresine ait birçok taşınır-taşınmaz varlık Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılmıştı…

Aynı dönemde büyük tartışmalara neden olan Muğla kıyı ve koylarının kimin tarafından işletileceği meselesi hala sorun olmaya devam ediyor….

Hafızalarınızı biraz tazelemek için yazıyorum..

Önce %50″si Muğla”ya Hizmet Vakfına, %50″si Türkiye Çevre Koruma Vakfına ait MUÇEV Tur.Tic.Ltd.Şti. kuruldu…

Sonrasında, Muğla Akbük koyu ile Dalyan İztuzu plajının işletilmesi ile ilgili yaşananları hatırlayın….

Akbük”de tarlasına giden köylüden bile para alınmaya çalışılırken, İztuzu”nda Dalaman Belediyesi ile Valilik karşı karşıya gelmişti…

Sonrasında İztuzu Plajının işletmesi ihaleye çıkarılmış ancak ne hikmetse ihale daha sonra iptal edilmiş ve sonrasında da Çevre Bakanlığı tarafından çok isabetli bir karar ile plaj Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bırakılmıştı…

Ah bir de Muğla ile hiç ilgisi olmayan Pamukkale Üniversitesi de İztuzu”ndan atılabilseydi keşke…

Hafızaları bu kadar tazeledikten sonra, gelelim asıl meseleyeee…

Meğer, kıyıların işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MUÇEV arasında imzalanan protokol 27 Mayıs 2017″de sessiz sedasız bitivermiş….

Eeeee ne var bunda? Dediğinizi duyar gibiyim…

Şimdi sıkı durun…

MUÇEV”in Bakanlıkla olan protokolünün bitmesine 11 gün kala yani 16 Mayıs 2017″de İstanbul”da yine sessiz sedasız bir şirket kuruluvermiş…

Adı “DENİZ, KIYI ve ÇEVRE YÖNETİMİ A.Ş.” olan bu şirketin Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri de çok ilginç isimler….

– Deniz Temiz Derneği(TURMEPA) Başkanı Şadan KAPTANOĞLU DİKİCİ…

– Rizespor Başkanı Metin KALKAVAN….

– TOBB eski Başkanı Fuat Miras”ın oğlu Ömer Faruk MİRAS….

– İMEAK Deniz Ticaret Odası Yöneticisi İlker MEŞE…

– AkParti Muğla İl Başkan Kadem Mete”nin amcası, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim METE…

– Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih ÇEKİRGE…

– Eski Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Tezcan YARAMANCI…

– Ve artık hemşehrimiz sayılan ünlü herşeye karşı Avukatımız Remzi KAZMAZ…

Hiç boşuna aramayın Kurucular arasında Muğlalı yok, hatta şirket Muğla Vergi Dairesi ile MUTSO”da da kayıtlı değil…

Rivayet o ki;

Muğla kıyılarını yeni patronları yukarıda saydığım bu isimler olacak…

Olacak ama nasıl?

Hangi kanuna göre kıyılarımızın işletmesi bu şirkete devredilecek?

Daha da önemlisi…

Akbük Koyu, Kadın Azmağı, Sarıgerme Plajı, Kızkumu, Datça İskele Plajı, Kargı Koyu, Korubükü, Karaincir, Ölüdeniz Belcekız, Çalış, Kumburnu, Şatburnu, Kayaköy Gemiler Koyu, Göcek Yat Bağlama İskelesi, Bitez plajı, Karacasöğüt İskelesi gibi onlarca yeri ilgilendiren, oralarda ki mevcut işletmecileri ve özellikle buralardan yararlanan vatandaşlarımızı ilgilendiren bu çok önemli konuda KİM, NE ZAMAN BİR AÇIKLAMA YAPACAK…

Anladığım kadarı ile iş yukarıdan halledilmiş…

Allah sonumuzu hayretsin…

Saygılarımla….