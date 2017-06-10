Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit düşen Polis Memuru Sefa Altınsoy’un ailesi, Ortaca İlçe Müftülüğü bahçesinde iftar yemeği verdi.

İftara, Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası şehit ailesini ziyaret eden Muğla Valisi Amir Çiçek, aileye Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Vali Çiçek, şehidin babası Faruk Altınsoy ve annesi Fatma Altınsoy’a devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.