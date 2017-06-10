Yılın en uzun günleri, tutulan en uzun oruçlar.. Ramazanın güzel günleri yarılandı sayılır. Yoğun geçen bir bahar sezonundan sonra Ramazan çok iyi geldi. Daha dingin ve huzurlu. Tek derdimiz gelmeyen yaz. Yüce allahım oruç tutanlara yardım ediyor, görevlerini yaparken kolaylık sağlıyor resmen. Çok şükür.

Evet görev olarak tanımlanan bu ayın gerekliliklerini aklı eren herkesin yapması lazım. Ya da böyle düşünülür. Ama herşey de olduğu gibi bunda da görgünün yine çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani evde annesi babası oruç tutmayan, sahuru iftarı bilmeyen bir çocuğun bunu uygulaması pek mümkün görünmüyor. E bugünün çocuğu, yarının anne babası olacağına göre, aktarım için bir miktar zayıf kalıyor bu güzel ayın anlamı. Maalesef ramazanı sadece yemek yememek olarak tanımlayan insanlar var. Yemek yememek var doğru. Ama o bedenin terbiyesi. Ruhun terbiyesi de kötülükten, şerden, günahtan uzak durmakla oluyor. İbadetle hem beden hem ruhen ramazanın idrakı yaşanmış oluyor. Yani ramazan bir bütünken ruhen bedenen ve zihnen teslim olunmuşluk ve arınmayı içerirken daha cılız anlamda bırakılabiliyor.

İşte bu noktada benim gibi düşünen anne, babalara ya da nine dedelere naçizane bir kitap önerim var.. Zeynep Sevde ‘ nin Kayıp Oruç Balığı kitabı. Her çocuğun oruç tutmak deyince ilk aklına gelen balık tutmakla bağdaştırmış yazar orucu. Çok dahiyane.. Onların aklına çabucak giriş. Kendini 11 ayın sultanı olarak tanıtan bir ay dede var, adı ramazan. Oruç tutanları anlatıyor. Diyor ki ; insanlar ben gelince sallar oltasını balık tutmaya çalışır. Balığı tutarken hiçbir şey yemezler. Ama balığı nasıl tuttukları önemlidir. Sinirli sinirli tutarlarsa balıkları küçücük olur. Mutlu mutlu tutarlarsa daha büyük. Hele ki bir de etrafındakilere yardım eder, mutluluk içinde tutarlarsa oruç balıklarını; o kadar büyük o kadar büyük olur ki o balık, üstüne biner istedikleri gibi gezerler.. İşte burdan başlayan hikaye bir çocuğun oruç balığını nasıl büyüteceğini anlatarak devam eder.

Ben çok keyifle okudum çocuklarıma. Çocuk edebiyatının da geleceğe yatırım olduğunu bildiğimden sizler de edinin istedim bu güzel kitabı. Çocuklar bizlerin aynasıysa, güzel şeyler yansıtmak lazım onlara. Yaşlanıp bayramlarda çoluğum çoğum niye gelmiyor dememek için yapın yatırımınızı, anlatın bu güzel günlerin önemini. Herkese hayırlı , bol bereketli ve bol dualı bir Ramazan dilerim..