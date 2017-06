Şehitlerle ilgili yazı yazmayayım diyorum, olmuyor. Çünkü her gün şehitler geliyor. Mehtabın güzelliğini yazayım diyorum, olmuyor. Yazamıyorum. Yıldızları, yıldızların güzelliklerini yazayım diyorum, yazamıyorum. Şırıl şırıl akan dereleri, bu şırıl şırıl akan derelerde pırıl pırıl yüzen balıkları yazayım diyorum. Olmuyor. Komşu ülkelerdeki katliamları duyuyorum, ürperiyorum. Mehtabı, yıldızları, şırıl şırıl akan dereleri, bu derelerde yüzen pırıl pırıl balıkları hadi yaz bakalım

Kutsal ay Ramazanda bile şehit haberleri eksilmiyor. Helikopter düştü 13 kahraman 13 şehit. İftar vakti Oruç Baba’ya git, güya sevap işlemek için binlerce insanla sirke – ekmek paylaş, gündüz de şehit cenazesine katıl. Televizyonlarda iftarda ne yenir? Sahurda ne yenir programları izle, ikinci gün şehit cenazesine katıl. Televizyonlarda Ramazan sohbetleri izle, ardından gönül rahatlığıyla şehit cenazesine katıl. Kimin eli kimin cebinde programları yapan televizyonların, 180 derecelik dönüşle Özel Ramazan programı yapmalarına hayran hayran bak, ardından mahalleli delikanlının şehit cenazesine katıl. Ayni televizyonlar, hangi liderin, hangi bakanın teravi namazını hangi camide kıldığını da haber olarak necip halkımıza duyuruyor.

7 Haziaran dan sonra şehit haberleri duymayacaktık, olmadı. Kasım ayında seçimleri yeniledikten sonra şehit haberleri gelmeyecekti, olmadı. Referandumdan sonra şehit haberi duymayacaktık, olmadı.2017 yılının kutsal ayı Ramazana girdik, şehit haberleri yine durmadı. Emperyalizm, gözümüzün önünde Vahabi krallığında palazlandırılırken, bizde her gün şehit haberleri geliyor. Bu cennet ülkede hemen hemen her gün bir veya birkaç eve ateş düşüyor. Her şehit cenazesinde, cenaze namazı kıldıran hoca cemaate soruyor; “hakkınızı helal ediyor musunuz? Ve bizler hala utanmadan, sıkılmadan, sanki şehitte bir hakkımız varmış gibi “helal olsun” diye bağırıyoruz. Oysa o şehidin üstünde hiçbir hakkımız yok. Onun bizim üstümüzde hakkı var. Bunu aklına getiren var mı?

Sahura kalkıyorsun, şehit haberi var. İftara oturuyorsun, şehit haberi var. Herkes Müslüman. Herkes ibadetini yapıyor. Ama kimse sormuyor, sorgulamıyor. “Bu hain terör bitinceye kadar mücadelemiz sürecektir” nutuklarını biz kaç yıldan beri dinliyoruz? Ve daha kaç yıl dinleyeceğiz? Tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır dilemekten başka ne yapabiliyoruz?

Allah aşkına beni kendime bırakın. Mehtaptan, yıldızlardan, şırıl şırıl akan derelerden, bu derelerde yüzen pırıl pırıl balıklardan söz edeyim. Onları, onların güzelliklerini yazayım. Ama neredeee?

Allah aşkına söyleyin bana, çok zor bir şey mi düşünüyorum?

Ya da ben çok mu iyimserim? Bu soru değil, özlem be özlem.

Siz ne diyorsunuz?