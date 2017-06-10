Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Çelik tarafından 4 ayda tamamlanan karakalem resim sergisi ziyaretçileri ile buluştu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 178’inci kuruluş yıldönümü kutlaması etkinlikleri kapsamında açılan sergide 27 parça karakalem eseri bulunuyor.

‘Atatürk ve Jandarma’ temalı karakalem resim sergisi ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı.

Sergide 15 Temmuz Darbe girişiminin simge ismi Özel Kuvvetler Komutanlığı emrindeki Şehit Ömer Halisdemir’in karakalem resmi en fazla ilgi gören eserler arasında yer alıyor.

4 ay gibi kısa bir sürede 27 karakalem resim yaptığını belirten Turgay Çelik, “Karakalem çalışmasını lise yıllarımdan bu yana hobi olarak sürdürüyorum. Karakalem için herhangi bir kurs ve eğitim almadım. Bu tamamen benim karakaleme olan sevgim ve merakımdan kaynaklanıyor. Bu eserleri 4 ay önce yapmaya başladım. Jandarma Genel Komutanlığımızın 178’inci kuruluş yıldönümünde de sergilenmek üzere komutanlarımız tarafından uygun görüldü. Bu benim ilk karakalem resim sergim. İnşallah bundan sonra zamanım elverdiği sürece daha değişik alanlarda çalışma yapmak istiyorum” dedi.

Karakalem resim sergisinin açıldığı alışveriş merkezi girişinde ise Jandarma tanıtım standı açıldı.

Stantta gelen ziyaretçilere anahtarlık, jandarma arması, şapka gibi küçük hediyelerin yanında Jandarmanın tanıtımını içeren broşürler dağıtıldı.