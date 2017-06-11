Fethiye ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 93 yaşındaki Nazmi Karadağ’ı Ölüdeniz jandarma ve Fethiye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ovacık Mahallesi’ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan 93 yaşındaki Nazmi Karadağ evine geri dönmedi.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Fethiye UMKE ile Ölüdeniz jandarma ekipleri sevk edildi. Karadağ’ın yakınları ile ekipler evin etrafındaki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Karadağ, evinden bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karadağ, 112 Acil ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karadağ’ın torunu Aykut Karadağ, dedesinin evden haberleri olmadan çıktığını, kendilerinin de sağlık durumdan endişe ettiklerini söyledi. Karadağ, “Evin etrafında aramalarına rağmen dedelerini bulamadıkları için jandarmadan yardım istedik. Ekiplerle birlikte aramamız sonucu bulundu. Çok şükür sağlık durumu iyi” dedi.

Umke görevlisi Hüseyin Pınar ise, “Yaklaşık 2 saattir kayıp olan 93 yaşındaki vatandaş için jandarma ile birlikte arama çalışması yaptık. Evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir dere içinde bulduk. Olay yerinde yaptığımız ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine sevk ettik. Hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.