Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 6 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa aracılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlülüğü Asayiş Büro ekiplerinin bir süredir takip ettikleri 2 şahıs dün kiralık araç içinde suçüstü yakalandı. Bir kiralık aracın içinde 3 kadını pazarladıkları müşteriler için otele götürdükleri tespit edilen 41 yaşındaki S.B. ile 44 yaşındaki H.Y. adlı iki şüpheliyle beraberlerindeki 3 yabancı uyruklu bayan gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 3 bayanın da kaldıkları evde oldukları öğrenilince, düzenlenen operasyon sonunda toplam 6 yabancı uyruklu bayan gözaltına alındı. Zanlıların Gümbet Mahallesi’nde kaldıkları ev polis tarafından mühürlendi. Kırgız, Rus ve Türkmen olduğu öğrenilen 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, S.B. ve H.Y. şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yapan kadınların 1,5 ay önce Türkiye ye geldikleri ve kazandıkları paranın yarısını da organizatörlere verdikleri ortaya çıktı.