Amerika’nın en ünlü eğlence kulübünün Türkiye’deki ilk kulübünün açılışını ünlü sanatçı İrem Derici yaptı. İzdihama neden olan konserde İrem Derici hayranları unutulmaz bir gece yaşattı.

Amarika’nın 17 eyaletinde bulunan Ampersand club Muğla’nın Bodrum ilçesinde açıldı. Açılışta sahneye çıkan İrem Derici eski ve yeni albümünden şarkılar söyledi. Yaptığı dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı hayranlarının kraliçe diye bağırması karşısında ben kraliçe olacak yaşta değilim ben prensim diyerek espiri yaptı. Kimi zaman hayranlarıyla da beraber şarkılarını seslendiren Derici’nin oldukça neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Ünü sanatçının konserinden saatler önceden dolan kulüpte ise izdiham yaşandı. Yaklaşık bin kişinin geldiği konser sonrasında İnternet fenomeni dj Hakan Kakız ise yaptığı danslar ile büyük beğeni topladı.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Derici Bodrum sezonunu açtığını ifade ederek “Bu sezonun ilk sahnesi. Müthiş bir açılıştayız. Dünya’nın en büyük kulüplerinden biri olan Ampersand’da yaz boyunca burada olmak ve açılışı yapmak benim için inanılmaz gurur verici. Ben her zaman bildiğiniz İrem zaten hep formumdayım. Çok heyecanlıyım ve gelen herkes inşallah evlerine mutlu gidecek” şeklinde konuştu.

İrem Derici hayranlarına müjde

Yeni şarkı müjdesini de veren İrem Derici konuşmasına şöyle devam ederek “Tek taş şarkım çok güzel gidiyor Allah şükür. 1 ay sonra yeni şarkım çıkacak. Haziran sonunda ise “İrem Derici ile eylenmene bak” isimli televizyon programım başlıyor. Bir müzik yarışması 3 er ünlü erkek ve 3’er ünlü kadın yarışacak. Bende programı sunacağım. Kendimi izledim ve çok güldüm inanıyorum ki seyircilerde çok gülecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik sorusuna cevabı herkesi şok etti

Selami Şahin’in oğlu olan Lider Şahin ile bir süredir aşk yaşayan İrem Derici gazetecilerin evlilik sorusu karşısında bunlar klişe şeyler diyerek “Lider Şahin ile her şey yolunda. Oda yeni projelere yelken açtı. O da çalışıyor bende çalışıyorum görüşmek zor oluyor ama huzur içerisindeyiz. Evlilik sorusu klişeleşti beni artık bağlamaz geçelim bunları. Bu soruları” dedi.

Ardından sahneye Dj performansı yapan Hakan Kakız ise Bodrum’da ilk kez sahne aldığını ve birçok hayranının kendisini Bodrum’da görmek istediğini söyledi. Kakız2ın giydiği ilgin kıyafet ise dikkatlerden kaçmazken, tüm sahne kostümlerini kendinin tasarladığını söyledi.