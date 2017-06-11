Muğla’nın Marmaris ilçesi’nde bir restoranda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Turistlerin yoğun olduğu restoranda büyük panik yaşandı. Çıkan yangında restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saat 22.00 sıralarında Siteler Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda turistlerin bulunduğu bir saatte yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belli olmayan alevler restoranı bir anda sardı. Bu sırada restoranda bulunan yabancı turistler panikle sağa sola kaçıştı. Restoran personeli itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken alevlere teslim olan restoranda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.