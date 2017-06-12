Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında uluslararası sularda Kongo bayraklı bir gemide ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 9 mürettebat, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik şehidi er Alper Al anısına yapılan ’Şehit Alp-Er’ operasyonunda, uluslararası sularda Kongo bayraklı ’Commander Tide’ adlı yük gemisine 2 Haziran Cuma günü operasyon düzenledi. KOM ve Narkotik Daire Başkanlığı, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaklaşa havadan ve denizden gerçekleştirdiği operasyonda, gemide piyasa değeri 200 milyon lira olduğu öğrenilen ve gizli bölmelere saklanmış 40 çuval içinde, 1 ton 71 kilo eroin ele geçirildi.

Gemi mürettebatı A.E. (55), H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E.(59), B.P. (40), Y.P. (41), M.K. (45) ve M.I. (29) emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.