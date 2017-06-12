AK Parti Muğla İl Teşkilatı tarafından Atatürk stadında 5 bin kişiye aynı anda iftar verildi. İftar öncesi Haziran ayı İl Danışma toplantısı yapıldı.

AK Parti Haziran ayı İl Danışma toplantısı Atatürk spor salonunda yapıldı. Toplantı sonrası Atatürk stadında yaklaşık 5 bin kişiye iftar verildi.

İl Danışma toplantısına, MKYK Üyesi Bülent Karakuş, Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, İl Başkanı Kadem Mete, önceki dönem milletvekilleri Seyfi Terzibaşıoğlu ve Mehmet Nil Hıdır, ilçe başkanları, Belediye Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik kolları üyeleri Katıldı.

İl Danışma toplantısında konuşan İl Başkanı Kadem Mete, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek İlçe ve İl kongresi ile ilgili aday olacak isimlerin mevcut ilçe veya il başkanını eleştirerek, kötüleyerek aday olmaları gerektiğini söyledi.

Milletvekili Nihat Öztürk ise, Göcek Tüneli ile ilgili ortaya konulan tartışmalara değinerek, “Göcek Tüneli’nden Fethiye girişindeki tünelin benim şahsi kanaatim ücretsiz olması. Ben bu konuda İl Başkanımız ve Milletvekili Hasan Özyer ile birlikte firma ile bakanlık arasında bir orta yolun bulunması için çaba harcıyoruz. En azından sözleşme süresinin dolmasına 6 yıl kala ücretsiz olması yönünde bir çalışmanın olduğunu biliyorum. Ama bana göre İkiz türellerden Fethiye girişinin ücretsiz olması konusunda ısrarcı olacağım” dedi.

İl Divan toplantısının ardından Atatürk Stadyumunda iftar yemeğine geçildi. Yaklaşık 5 bin kişinini katıldığı iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okunurken, Mehter Takımı, Gökkubbenin Altında, Genç Osman, Çanakkale, Ceddin Dede, 26 Ağustos ve Hücum marşlarını okudu.

Programa Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer, AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

İftar yemeğinde konuşan İl Başkanı Kadem Mete, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programını bu yıl daha geniş katılımlı yapmayı planladıklarını ve bu nedenle stadyumda yaptıklarını açıkladı.