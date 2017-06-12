Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde Muğla’ya yakışan yollar, meydan ve bulvar düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Muğla’nın gözde turizm beldelerinden biri olan Fethiye İlçesi Ölüdeniz-Patlangıç Yolu’nda 1.Etap yol çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapıları ile modern bir yolu Muğla’ya kazandırdı.

Ölüdeniz-Patlangıç Yolu 1.etap yol, cadde, meydan, bulvar düzenlemesi ile 2200 metre sıcak asfalt, 2200 metre uzunluğunda deşaj hattı, 2100 metre uzunluğunda ahşap görünümlü kompozit korkuluk, 4400 metre uzunluğunda yaya kaldırımı, 1300 metre uzunluğunda bisiklet yolu, ışıklandırma çalışmaları, MUSKİ, ADM Elektrik Dağıtım, Türk Telekom alt yapı çalışmaları, içme suyu hattının ve kanalizasyon hattının yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması işlemleri tamamlandı.

7 Milyon 830 Bin TL yatırımla gerçekleştirilen yatırımla ayrıca güzergahta bulunan mezarlık duvarı ve kaplaması, Patlangıç Mahallesi içerisinden geçen derenin korkulukları da yenilendi.

“Muğla’ya yakışan hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yolların, meydan ve caddelerin daha güvenli ve Muğla’ya yakışır şekilde olması için çalıştıklarını, üç yılda yaptıkları ve sarı çizgilerle çizilen 1525 km yol çalışmasına 2017 yılında 700 km daha ekleyeceklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla eşsiz ve keşfedilmeyi bekleyen coğrafyası ile yerli ve yabancı misafirlerin çekim merkezi. Bu geniş coğrafyada Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda 2330 km yolumuz var. Üç yılda 1525 km yol çalışması yaparak Muğla’ya yakışan, çizgileri ve levhaları ile güvenli yolları Muğla’mıza kazandırdık. 2017 yılında da 700 km yol çalışması yapacağız. Bunun yanında ilçelerimizin vitrini olan meydan, bulvar, caddelerde de düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Ölüdeniz-Patlangıç yolu alt ve üst yapıları ile tamamlanarak yeni bir çehreye kavuştu. Fethiye ilçemize ve Muğlamıza hayırlı olsun. Muğla’ya yakışan hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya, daha yaşanır bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.