Dalaman Havalimanı yeni terminal binası inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Dalaman Havalimanı yeni terminal binası inşaatında çalışan işçi Abdullah Çatalbaş, inşaattan düşerek ağır yaralandı.
Görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıyı Dalaman Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Burada yapılan İlk müdahalesinin ardından Çatalbaş, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Fethiye Devlet Hastanesine sevk edilen Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Çatalbaş’ın cenazesi memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.