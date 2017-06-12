Milas-Bodrum karayolunda bulunan Güllük Kavşağı ile birlikte Güllük Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan karayolunda Kasım 2015 tarihinde ihaleyi alan firma tarafından başlatılan ancak bir süredir ara verilen çalışmalar yeniden hız kazandı.

Milas’ta Yaklaşık 5 aydır yapım çalışmalarına ara verilen kavşak ve Güllük Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan karayolu çalışmaları yeniden başladı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Güllük Kavşağı’nın yeniden düzenlenmesi ve Güllük karayolunun duble yol yapılması için 2010 yılı Haziran ayı içerisinde ihalesi yapılan ancak bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle geciken çalışmalar, kamulaştırmanın sonuçlanması üzerine yüklenici firma çalışmalar başlatılmıştı ancak geçtiğimiz son aylarından itibaren bilinmeyen bir nedenle ara verilen çalışmalar yeniden başlatılarak hızlı bir şekilde sürdürülüyor.

Kavşaktan itibaren 6750 metre yapılması planlanan, yolun bir kısmının tamamlanarak trafiğe açılmasıyla bile mutlu olan bölge sakinleri, çalışmaların durdurulması üzerine ‘ne olacak’ diye endişelenmişti. Çalışmaların yeniden başlamasıyla bölge halkı da rahatlamış görünüyor.

Yapılan ihaleye göre 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanan ancak verilen ara nedeniyle uzayan sürenin bu yılsonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.