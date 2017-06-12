Köyceğiz’de, Türdü Gençlik Spor Kulübü tarafından ilk kez Doğa Bilim Kampı düzenlendi.

Köyceğiz Kulak Mesire Alanına gelen Muğla Fen Lisesi, Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Şahidi Ortaokulu ve Emirbeyazıt İlkokulundan 87 öğrenci ve 10 eğitmen açılış töreninin ardından takımlara ayrılarak, çadırlarını kurdu.

Kamp programı kapsamında 2’nci gün deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını inceleyecek öğrenciler, teleskopla uzay gözleme, pusula kullanma ve yön bulma, rüzgarın doğa üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemleme, erozyonla mücadele örneklerini inceleme fırsatı bulacak.

Türdü Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şaban Erdoğan, doğa ve bilim kampı ile öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri hayata geçirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Kamp kapsamında; Dalyan, İztuzu, Ekincik, Sultaniye Kaplıcaları, Sarıgerme, Fethiye, Marmaris ve Akyaka’ya geziler planladıklarının bilgisini veren Erdoğan, “10’u eğitmen yaklaşık 90 kişiyiz. Teleskop ile yıldızları ve gökyüzünü gözlemleyeceğiz. Öğrencilerin yıl içerisinde öğrendikleri bilgileri tekrardan pekiştirmek ve kalıcı hale getirmek için kamp yapıyoruz” diye konuştu.

Köyceğiz’i doğası, iklimi ve suyu için tercih ettiklerini belirten Erdoğan, “kamp programı kapsamında planladığımız yerlere rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir yer, burada yıllardır izci kampı yapıyoruz. Bu faaliyetler açısından Köyceğiz’i seviyoruz” dedi.

Erdoğan, kampı ilerleyen yıllarda Uluslararası hale getirmeyi istediklerini de sözlerine ekledi.

Muğla Şahidi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mert Can Kılınç ise 4 yıldır Köyceğiz’de izci kampına katıldığını anlattı.

Yaz tatiline doğa ve bilim kampı ile başlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kılınç, şunları söyledi; “Tüm yıl boyunca çalışıyoruz ve yoruluyoruz. Doğanın içinde olmak bize enerji katıyor, dinlendiriyor. Arkadaşlarımız ile güzel vakit geçiriyoruz. Eğlenmemiz için güzel bir ortam”

Kamp, öğrencilerin gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında yapacakları sunumun ardından 17 Haziran’da sona erecek.