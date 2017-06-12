İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Yönetim Bölümü, Çanakkale’den Muğla’ya Ege yemeklerini kitaba alıyor. Kitapta Milas ilçesine ait özgün yemekleri de yer alacak.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Milaslı Ekrem Demirtaş’ın yapmakta olduğu İzmir Ticaret Odası tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ege yemeklerini derleyip kitaplaştırmak üzere bir çalışma başlattı. Çanakkale’den Muğla’ya kadar geleneksel, özgün Ege yemeklerinin tanıtılacağı kitapta Milas yemekleri de yer alacak. Milas yemeklerini belgelemek üzere İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nden bir ekip Milas’a gelerek geleneksel Milas yemeklerini kayda aldı.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın konuk ettiği ekipte İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü Sırma Güven ve aynı bölümden Selin İşevcan, Tolga Kamiloğlu, aynı üniversitesinin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü’nden Emre Küheylan ile üniversitenin ulaştırma görevlilerinden Hasan Kurnaz, Milas’a iki gün süren bir çalışma yaparak özgün Milas yemeklerini kayda aldılar.

Milas yemeklerini kayda almak üzere ilk kez Milas’a gelerek Salı pazarında incelemelerde bulunan İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Koordinatör Sırma Güven Milas yemeklerini belgelemek üzere bir program oluşturdu. Program gereğince Milas’a gelen ekip, iki gün boyunca geleneksel Milas yemeklerini belgelemek için çalışma yaptı.

Çanakkale’den Muğla’ya dek Ege yemeklerinin tariflerini kaydeden İEÜ ekibinden Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü Sırma Güven geleneksel Milas yemeklerini çok beğendiklerini belirterek aldıkları tariflere göre kendi evlerinde de yapacaklarını söyledi. Milas yemeklerini kendileri için hazırlayarak tariflerini verenlere de teşekkür eden Sırma Güven, MİTSO’nun da kendilerine gösterdiği ilgiye, konuksever ev sahipliğine teşekkür etti. Sırma Güven, Ege yemekleri kitabının hazırlanmasının ardından İzmir Ticaret Odası ile MİTSO’nun işbirliğinde Milas yemekleri üzerine ayrı bir yemek kitabı çalışması yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, İzmir Ticaret Odası’nın kurucusu olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün Ege yemekleri projesi kapsamında Milas yemeklerine de yer vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Milas sadece tarihi, halısı, balı, balığı, zeytin ve zeytinyağı ile değil geleneksel yemekleriyle de önemli bir yer. Biz de Milas’ı her yönüyle tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. İEÜ’nin Ege yemekleri kitap projesi kapsamında Milas yemeklerinin de üniversitenin çalışma konusu olması bizleri sevindirdi. İEÜ’nün Milas üzerine yapacağı tüm projeleri desteklemek isteriz” dedi ve Milas yemeklerini kayda almak için gelen ekibe teşekkür etti.