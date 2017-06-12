Milas ilçesinde bir büfede meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar, işyeri sahibinin dükkana gelmesiyle ellerindeki çelik kasayı yere bırakıp kaçarak kayıplara karıştı.

Milas’ta Koru Sanayii Sitesi’nde M.Y.’ye ait bir büfede hırsızlık olayı meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre 2 kişi oldukları tespit edilen zanlıların yaklaşık 15 dakika boyunca büfenin kapısını açmaya çalıştıkları görüldü.

Kapının açılmasıyla içeriye giren hırsızlar önce işyerinde bulunan masanın çekmecelerindeki yaklaşık 150 lirayı aldı.

Büfedeki tekel maddelerini de kolilere dolduran şüpheliler, daha sonra işyerine ait dizüstü bilgisayarı da alıp araçlarına götürdü. Çelik kasayı da götürmeye çalıştıkları sırada işyerinin güvenliğini sağlayan firmanın alarmının devreye girmesiyle durumu büfe sahibine telefonla bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen büfe sahibi M.Y. iki kişiyi işyerinden çelik kasayı çıkarırken gördü. Büfe sahibinin geldiğini fark eden şahıslar kasayı bırakıp yaya olarak kaçtılar.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesiyle büfede ve şahısların olay yerinde bıraktıkları otomobilde inceleme yapıldı. Şahısların büfeden çaldıkları tekel maddeleri ve bilgisayar araçta bulundu. Yapılan inceleme sırasında hırsızların birine ait olduğu düşünülen cep telefonu da ele geçirildi.

Araç ve cep telefonu üzerinden çalışma yapan jandarma ekipleri şahıslardan birinin 36 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi. Jandarma şahısların yakalanması için çalışma başlattı.