Milas ilçesinde diaspor (zultanit) kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas’ta diaspor kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas ilçesi Bafa Mahallesi’nde, Milas İlçe Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbarla harekete geçen kolluk kuvvetleri; özel bir şirkete ait maden sahasında operasyon gerçekleştirerek diaspor kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Diaspor kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen; şüphelilerden H.S., R.D. ve M.Y.’nin üzerilerinde jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, Bin 300 gram işlenmemiş diaspor kristali ve kazı amaçlı ekip malzemeleri ele geçirdi.

Yapılan sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.S., R.D. ve M.Y. çıkarıldığı mahkemece “maden kaçakçılığı” suçundan tutuklandı. Zanlılar, cezaevine sevk edildi.