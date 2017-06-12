“Yarınların için Çevrene Sahip Çık” sloganı doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe, Bodrum, Marmaris, Datça ilçelerinde düzenlenen çevreci etkinliklere yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikler kapsamında branda boyama ve canlı heykel gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. “Temiz Bir Çevre İçin Ben de Varım” temasıyla hazırlanan brandayı 7’den 70’e herkes rengarenk boyayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çevre kirliliğini durdurmak için önemli bir adım atabiliriz temalı canlı heykel gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla Çocukları Çevreyi Çiziyor” adlı resim yarışmasında dereceye giren resimler ilçelerde sergilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çevre Koruma Haftası’nda vatandaşlarla birlikte çevre ve doğa duyarlılığını artırmak için Muğla’ya yakışan çevreci etkinlikler düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak “Çevre Dostu Muğla” hedefimiz doğrultusunda katı atık düzenli depolama sahaları, teknelerden atık toplama çalışmaları, hafriyat alanları gibi birçok çalışmanın yanı sıra bu tarz etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.