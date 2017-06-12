Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gece 02.29’da Yunanistan’ın İstanköy Adası istikametine seyir halinde olan ve ışıkları yanmayan şüpheli bir tekne tespit edildi.

Tekne Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak yapılan kontrollerde içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Tekne içerisinde 18 Afgan uyruklu (8 Erkek, 7 Kadın, 3 Çocuk) düzensiz göçmen ve bir Türk organizatör yakalanarak Sahil Güvenlik Bodrum SG İskelesinde gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, yiyecek ve ihtiyaçlarının ardından Emniyet birimlerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği açıklandı.