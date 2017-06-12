Anneler Günü gezisi için Muğla’nın Marmaris ilçesine giden midibüsün, Sakar Geçidi’nde devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Simge Sinur, sağlığına kavuşarak tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Simge Sinur, geçtiğimiz 13 Mayıs’ta yaşanan ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciada ağır yaralanarak Marmaris’teki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlarının, hastaneye getirildiğinde, omurga ve kaburgalarında çok sayıda kırık olduğunu, omuriliğindeki hasar yüzünden belden aşağısının tutmadığını tespit ettiklerini belirttiği Simge’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu, hafta içerisinde taburcu olacağı açıklandı.

En yakın arkadaşı ve iki teyzesini kaybettiği kazadan sonra tekrar sağlığına kavuşan Sinur, o acı günde yaşadıklarını ve şu anda hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

“Annem, iki teyzem ve en yakın arkadaşım Melisa ile ben aynı araçtaydık. Amcamın kızı ve yengem ise arkamızdan gelen araçtaydı. Ben, dalmış, uyumak üzereydim. Yakın arkadaşım Melisa ile yan yana oturuyorduk, ’Simge kalk öleceğiz. Fren patlamış uçurumdan düşeceğiz’ dedi bana. Gözlerimi açtığımda herkes panik içindeydi. Ben hiç korkmadım, çok yavaş gidiyorduk, sağa çarpar durur diye düşünüyordum. Sonra araba birden hızlanmaya başladı, şoför de soldan gitti. Birden virajı dönerken düştük. Yuvarlanmaya başlamıştık, taklalar attım, kapattım gözlerimi, durmasını bekledim. Durduğumuzda ayağa kalmak istedim, kalkamadım. Bacaklarımı hissetmiyordum. Herkes yerdeydi. ‘Annem nerede’ diye çığlıklar attım. Sonra hastaneye getirilmişim, kendime ilk geldiğimde doktor beye bacaklarım ‘felç kalacak mı?’ diye sormuşum. Annemle ikimizin yaşaması mucize. Sevinmeli miyim, ağlamalı mıyım, üzülmeli miyim hiç bilmiyorum çok değişik duygular yaşıyorum. Şükrediyorum her gün Allah’a”