Sarımsağı ve son yıllarda üretilen Kiraz ürünü ile ünlü Ula ilçesinde Ula-Der tarafından Kiraz ve Sarımsak Şenliği’nin 2’ncisi düzenlendi. Şenlikte Sarımsak ve Kiraz yarışması yapıldı.

Ula-Der tarafından 2’nci Kiraz ve Barımsak Şenliği düzenlendi. Ege Bölgesi’nde yetiştirdiği sarımsak ile ünlenen Ula ilçesinde son yıllarda Kiraz ürünü de çevre illerden büyük talep patlaması yaşandı. Şenliğin amacının Ula’nın Susam’ının yanında Sarımsak ve Kiraz ürününün de tanıtımın yapılması ve ilçeye ekonomik olarak girdi sağlamak olduğu açıklandı.

Ula-Der Başkanı Taner Kazancı, geçen yıl birincisini düzenledikleri şenliğin bu yıl 2’ncisini düzenlediklerini belirterek, “Yakın zamanda Ula Kiraz’ı çok ön plana çıktı. Aroması yüksek çok kaliteli Kiraz üreticileri var. En azından bu ürünün tanıtımını yapmak amacıyla etkinlik düzenledik. Aynı zamanda Sarımsak bizim Milli ürünümüz. Yıllardır üretimi yapılıyor ve bunun ününü tüm Türkiye duydu. Ula deyince Sarımsak akla geliyor. Sarımsağı da ön plana çıkarmak, üretim alanların yaygınlaştırmak istiyoruz. Son yıllarda ürettiğimiz ürünler Türkiye’de bize yetemez oldu. Hatta yakın zamanda Çin’den bile Sarımsak geliyor. Tükettiğimiz sarımsakların çoğu Çin Sarımsağı. Bunun için kendi Sarımsağımız aroması yüksek, çok kaliteli ve hakiki Sarımsak olarak Ula Sarımsağını ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ürettiğimiz Sarımsak ve Kiraz’ı çevre ilçelerimize, illerimize ve Tüm Türkiye’ye tanıtmak içini bu etkinlikleri düzenliyoruz. Değişik yerlerden Sarımsak talebi çoğaldı, Kiraz talebi çoğaldı. Sanırım önümüzdeki yıllarda bunu biraz daha geniş çerçeveye yayacağız ” dedi.

Ula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Süleyman Kurnaz, etkinlikte düzenlenen Kiraz ve Sarımsak yarışmasında derecelendirmenin nasıl yapıldığını aktardı.

Kurnaz, “Kriterler arasında Sarımsakta öncelikli olarak Ula Sarımsağı olması şartı var. Ula sarımsağı dışındaki Sarımsakları değerlendirmeye almıyoruz. Ula Sarımsağının özelliğine baktığımızda öncelikle alttan ve üstten basık bir yapısı var. Kabuklarında kırmızı kızıllık var. Aroması çok yüksek bir Sarımsak. Sarımsakta bu kriterleri değerlendirdik. Ula Sarımsağının içyapısı daha küçük ve incedir. Değerlendirme jürisi bunları değerlendirdi. Kiraz ise bölgemizde artık yerini aldı. Kirazda ise büyüklük, renk, tat ve aroması değerlendirme kriterleri içinde. Bu sene 4 Sarımsam ve 14 kiraz üreticisi yarışmaya katıldı” dedi.

Sarımsak ve Susam’a Coğrafi işaret çalışması

Ula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Süleyman Kurnak, Ula’nın en önemli ürünlerinden Gökova Susam ‘ı ve Ula Sarımsağı ile ilgili Coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını söyledi.

Kurnaz, “Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından Sarımsak ve Susam için Coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Şu anda değerlendirme aşamasında. Tahmin ediyorum bir sonraki üretim sezonunda Coğrafi işaretli Sarımsağımız ve Susam’ımız olacak. Böyle etkinlikler ile de ürünlerimizi tanıtmak, çevreye bu ürünlerimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

Sarımsak yarışmasında Birinci Cantuğ Akalın, ikinci Emin Ferit Ökten ve üçüncü Necati Bulut’un ürünleri dereceye girdi.

Kiraz dalında ise, birinci Dursun Şentürk, ikinci İsmail Uyanık ve üçüncü de Mülayim Uysal’ın ürün8leri ilk üç dereceyi elde etti.