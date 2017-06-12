Marmaris ilçesinde ünlülerin uğrak mekanı haline gelen Selimiye ilk defa uluslararası bir sanat organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Galeri Kambur ve Les Terrasses Selimiye işbirliğinde 5-9 Haziran tarihlerinde 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu “Art De Selimiye” bir tatil ve doğa cenneti olan Selimiye’de gerçekleştirildi.

Organizasyona Zeynep Akgün, Ercan Ayçiçek, Bedri Baykam, Mali Çakır, Burçin Erdi, Seydi Murat Koç, İlke Kutlay, Sayat Uşaklıgil, Metmet Turgut, Emel Ülüş, Sertap Yeğin gibi ünlü sanatçılar katıldı.

Sempozyum kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.