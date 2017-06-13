Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin, Menteşe ilçesindeki 2’nci etap konutlarının fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Muğlalıların hükümet tarafından cezalandırıldığını ileri sürdü.

CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, açıklamsında şu ifadelere yer verdi; “Muğla ülke ekonomisine turizm, tarım, madencilik gibi farklı sektörlerle yüksek vergiler ödeyen 2014 yılında 2 Milyar 170 milyon 321 TL vergi ödedi. Muğla’ya 2014’de yapılan yatırım ise 268 milyon TL, yani Muğla ödediği verginin 10’da birini ancak yatırım olarak alabiliyor. Hükümet yaptığı hizmetlerin de ekstrasını çıkararak Türkiye’nin tek paralı tünelini Muğla’ya yapıyor. Şimdi de TOKİ konutlarıyla vatandaşlarımızla deyim yerindeyse tok satıcıyı oynayan TOKİ aylık ödemesi en düşük 1.600 TL, en yüksek 2 bin 676 TL olan rakamlarla Muğla’da yaşayan ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlarımızla alay ediyorlar. TOKİ’nin görevi lüks konut üretmek, müteahhitlik yapmak değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Asgari ücretin 1.400 lira olduğu günümüzde TOKİ bu evleri kimlere satacak ya da şimdiden sahipleri belli olduğu için mi bilinmez ama Muğla’da yaşayan vatandaşların hakkı olan hizmeti vatandaşlara vermelidirler. Göcek tüneli, devletin yaptığı 2 tünel neden hala açılmıyor? Vatandaşın vergisi ile yapılan tünel de bir an önce faaliyete geçirilmelidir. Yatırımlarda ve hizmetlerde yandaş şehirler, belediyeler ve ilçeler yaratan, Muğla’da demokratik seçim ve yöntemlerle kazanamayacağını bilen hükümet bu tür ayak oyunları ile vatandaşlarımızı kendilerince cezalandırmaktadır. Kimse Muğla’yı başka şehirlerle kıyaslamasın, duruşu yüzünden cezalandırmaya kalkmasın yoksa ilk sandıkta demokratik yollarla Muğlalı gerekeni sandıkta söyler.”