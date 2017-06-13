Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İş-Kur ve KOSGEB desteğiyle açılan girişimcilik kursunu tamamlayan 15 eski hükümlüye girişimcilik sertifikası verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Cumhuriyet Savcısı Arif Ulusoy, İş Kur Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Büyükşehir Belediyesi, Muğla Barosu, Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürleri, MUTSO, Denetimli Serbestlik Müdürü ve bankaların temsilcileri katıldı.

“Hedefimiz hükümlü ve tutukluları topluma kazandırmak”

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, hükümlüleri iş sahibi yapma konusunda gerçek bir sosyal devlet prensibinin yerine getirildiğini belirterek, “Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri arasında Cumhuriyet’in temel niteliklerinin Anayasa’mızın 2’nci maddesinde belirtilen birkaç tezahüründen ibarettir. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün önderliğinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlardan temin edilerek yardıma ihtiyacı olan hükümlülerin bir nebze olsun katkıda bulunma hedefini Anayasamızın ‘Milli Dayanışma’ prensibi içerisinde değerlendirebiliriz. Bunun yanında hükümlüleri gerçek manada iş sahibi yapma konusunda da gerçek bir sosyal devlet prensibinin gereğini söyleyebiliriz. Suç ve suçlulukla mücadele konusunda kararlılıkla mücadelemiz de devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz kalkışması sonrası enerjimizin büyük bir kısmını buraya aksettiriyoruz ancak, bozulan kamu düzeni konusunda da soruşturmadan infaza kadar her türlü faaliyeti yerine getiriyoruz. Denetimli Serbestlik 10 yıl önce kurulan yeni kurulan bir müessese. Yaptığı icraatlar itibari ile benim de gurur duyduğum ve birlikte çalışmaktan keyif aldığım bir müessese. 10 yıl önce yargılama süreci tamamlanıp, hükümlü cezaevinden çıkıyordu. Ama sosyalleşme, iş bulma hükümlüyü topluma kazandırma gibi ceza ve adalet sistemimizde maalesef yoktu. Ceza muhakemesinin temel hedefi, suçluyu cezalandırmaktan öte, bir daha suç işlememek üzere topluma kazandırmaktır. Biz Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlerimiz ile hükümlüyü hatta tutukluyu topluma kazandırmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz, meslek edindirmeye çalışıyoruz. Biz bu konuda çaba sarf ediyoruz ve çaba sarf etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Eski hükümlüler girişimcilik sertifikalarını aldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığı ile İş-Kur İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen girişimcilik eğitimine katılan 15 eski hükümlüye, sertifika verilmesi için kurumda tören düzenlendi.

4 günlük eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir, Ramazan aynı nedeniyle yarıma muhtaç eski hükümlüler için Ramazan Paketi hazırladıklarını ve yardım paketlerinin eski hükümlülerin evlerine kadar bizzat gidilerek yerinde teslim edileceğini açıkladı.