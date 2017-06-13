Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İzmir Müdürlüğünü ziyaret etti.

Lisenin, 2 yıldır yürüttüğü Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında, radyo ve televizyonun eğitim öğretim ortamına entegrasyonu konusunda bilgi edinmek ve proje faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla İzmir TRT Müdürlüğü ziyaret edildi.

Televizyon ve radyo stüdyolarını gezme fırsatı bulan öğrencilerden, Mehmet Berk Yüceur ve Elif Gödüş katıldıkları TRT Fm canlı yayınında okullarını ve projelerini tanıttı.

Medya araçlarının eğitim, öğretim faaliyetlerinde etkinliğini arttırmayı ve digital becerileri kullanarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten proje koordinatörü Uygar Turgut, “yürütmekte olduğumuz Erasmus+ School Media Center – Taming the Fourth Power projesinin etkinlikleri kapsamında TRT Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. 2 yıl boyunca etkin şekilde yürütülen projenin amacı medya araçlarını kullanarak, derslerde öğrencilerin katılımlarını arttırmak ve öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak” dedi.

Ziyarette öğrencilere, okul müdürü Gürhan Karabacak, proje koordinatörü Uygar Turgut ve tarih öğretmeni Aydın Dirim eşlik etti.