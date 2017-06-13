Köyceğiz Belediyesi, görme engellilerin zorlanmadan yürüyebilmesi için kaldırımlarda hissedilebilir engelli parkuru oluşturuluyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Bulvarındaki kaldırımlarda hissedilebilir engelli parkuru oluşturulmaya başlandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, şehir ve insan odaklı hizmet üretmenin gayreti içerisinde çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Parkurun, görme engelli vatandaşların kaldırımlarda güvenle yürümelerini sağlayacağını aktaran Başkan Ceylan, “Bu sistem İlçe merkezinde diğer kaldırımlarda da uygulanarak, en geç Ramazan Bayramına kadar görme engelli vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.