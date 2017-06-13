Köyceğiz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Köyceğiz Toparlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye istikametine seyir halindeki, Nazif Gökhan (46) yönetimindeki 48 J 1846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

Şarampole devrilen araçta, sürücü Gökhan ve yanında yolcu olarak bulunan Recep Söğüt (65), Ozan Söğüt (29) ve Kaner Gülşen (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

İtfaiye ve UMKE ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.