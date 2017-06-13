Menteşe ilçesinde TOKİ 2. Etap konut fiyatlarının açıklanmasının ardından oluşan kamuoyu baskısı sonrası 1+1 ve 2+1 konut fiyatlarında yeni düzenleme yapılacağı açıklandı.

AK Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk ve Hasan Özyer’in TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile yaptıkları görüşme sonrası 1+1 ve 2+1 fiyatlarında yüzde 15’lere varan indirim yapıldığı açıklandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk TOKİ Başkanı ile yaptıkları görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “TOKİ tarafından Muğla’da yapılan 2. Etap konut fiyatlarının açıklanmasının ardından Muğlalı hemşehrilerimizden gelen yoğun tepkileri Muğla Milletvekilleri olarak TOKİ Başkanımız Mehmet Ergün Turan’a ilettik. Yaptığımız görüşme sonrasında Muğla’da yapımı süren 2. Etap TOKİ Konutlarından 1+1 ve 83 Metrekare olan konutların fiyatının en düşük 146 ila 154 arasında fiyatlarla başlamasını, 2+1 ve 103 Metrekare olan konutların fiyatlarının ise en düşük 183 ila 207 Bin liradan başlaması konusunda mutabakata vardık. Bu rakamlar satışa sunulan konutun konumuna göre değişecektir. Ayrıca şartnamede bulunmayan Muğla’da çalışma ve ikametgâh şartını da sözleşmeye koydurduk. Muğla’da yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeyi amaçlayan bu girişimimizi siz Muğla’lı hemşehrilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.