Ortaca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı gıda yardım paketleri dağıtımına başladı.

Belediye ekipleri, Ramazan ayı süresince, ilçe genelinde bin 300 dar gelirli aileye gıda paketi ulaştıracak.

Koliler halinde dağıtılan yardımlarda dört kişilik ailenin, bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda maddesi bulunduğu bildirildi.

Hoşgörü ve yardımlaşmanın en yüksek seviyeye çıktığı Ramazan ayında, ilçedeki dar gelirli vatandaşların, muhtarlıklar ve belediye görevlilerince tespit edildiğini aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “Yardım paketlerimizi daha önceden tespit ettiğimiz adreslere görevlilerimiz teslim edecek. Ramazan ayı sonuna kadar erzakları dağıtacağız” diye konuştu.

Gıda maddelerinin giderlerini belediye bütçesinden karşıladıklarını kaydeden Karaçelik, “Geçen yıllar ortalama bin 200 ramazan yardımı paketi dağıtmıştık. Bu senede toplamda bin 300 paket dağıtacağız. Amacımız bu maneviyatı yüksek günlerde dar gelirli insanları bir parça rahatlatmak” dedi.