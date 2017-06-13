Muğla’da dar gelirli ailelerin yıllardır hayalini kurduğu ev sahibi olma hayali, Menteşe İlçesinde Toplu Konut İdaresi’nin 2. Etap uygulaması fiyatlarının açıklanması ile hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Alt gelir grubuna göre uygulanması gereken konutların İdare Konut Uygulaması sınıfına dahil edilmesi sonrası fiyatlar tavan yaptı.

Menteşe 2. Etap TOKİ konutlarının satış fiyatlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar kadar, kamuoyuna ‘Alt gelir grubuna ev sahibi yapacağız’ diyerek açıklamalarda bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ü de hayal kırıklığına uğrattı.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk,“Biz siyasetçilerin 2. etap TOKİ’den beklediğimiz özellikle asgari ücretli ve dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Sosyal konut ve 2 artı 1 konutların fiyatları özellikle dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma hayallerini zora sokmuştur” dedi.

Öztürk, TOKİ tarafından Muğla’da yapılan 2. Etap konut fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Açıklanan TOKİ fiyat listeleri tüm Muğlalı hemşehrilerimi üzdüğü gibi bizi de üzmüştür. Biz siyasetçilerin ana görevlerinden birisi de millettin hislerine tercüman olmak ve ortada bir problem varsa da onun çözümü noktasında enerji harcamaktır. Açıklanan fiyatlar bizlerin TOKİ’den beklediğimiz dar gelirli kardeşlerimizin uygun şartlarda özellikle uygun ödenebilir taksitlerde ev sahibi hayalini yıktığını gözlemlemek bir siyasetçi olarak bizi de hayal kırıklığına sevk etmiştir”

“Dar Gelirlilerin Ev Sahibi Olma Hayalini Zora Soktu”

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, açıklamasında, “Muğla’da müteahhit kardeşlerimiz zaten istenen fiyatlarla ev alma imkanı sunmakta ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Biz siyasetçilerin 2 etap TOKİ’den beklediğimiz özellikle asgari ücretli ve dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Sosyal konut ve 2 artı 1 konutların fiyatları özellikle dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma hayallerini zora sokmuştur. Bu saatten sonra biz siyasetçilere düşen dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma hayallerine destek olarak 1 artı 1 ve 2 artı 1 konutların fiyatlarını ve alım şartlarını iyileştirmek için mücadele etmektir. Muğlalı hemşehrilerimizin bu konudaki hassasiyetlerini anlıyor ve fiyatların makul seviyelere çekilmesi içinde TOKİ yetkilileri ile bu şartların iyileştirilmesi noktasında görüşmeler yaptığımızı tüm hemşehrilerimize bildirmek istiyorum. Yoksa bu açıklanan fiyatlardan Muğla’da ev satan bir çok müteahhit kardeşimizin olduğunun da farkındayım. İnşallah bu konuda diğer yetkili kardeşlerimizle beraber takip edip elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlerin Muğla’da TOKİ projeleri isterken tek amacımız mevcut şartlarda ev alma hayali dahi kuramayan dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olma arzusuna yardım etmekten başka düşüncemiz yoktur” dedi.