Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş yerlerinde imitasyon ürün tespiti yapılan esnaf, firma avukatlarının polis eşliğinde mallarını toplama girişimine tepki göstererek kepenk kapattı. İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ile görüşmelerinin ardından yeniden iş yerlerini açtılar.

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşamaya başlayan Bodrum’un Çarşı Mahallesi’ndeki iş yerlerine gelen firma avukatları, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yaptıkları dükkanları tek tek dolaşarak imitasyon ürün tespiti yaptı. Ellerindeki tutanaklarla birlikte polis nezaretinde tespit edilen ürünleri toplamak isteyen avukatlar, esnafların tepkisiyle karşılaştı. Esnafların mallarının toplanmasını engellemek için toplu olarak kepenk kapatması sonucu, işlem yapamayan avukatlar tutanakları polis teslim ederek bölgeden ayrıldı.

Uygulamaya tepki gösteren esnaflar, İskele Meydanı’nda toplanarak eylem yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, meydanda toplanan protestocu esnafla görüşme gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürü Baş tarafından ikna edilen esnaflar, olaysız şekilde dağılarak iş yerlerini açmaya başladı.