Fethiye İlçesi Akarca Mahallesinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin havuzuna düşen yılanı aparat yardımıyla çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sıcakların artmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları yılanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların yaşam alanlarında yılan görmeleri halinde ilçe veteriner hizmetleri, 444 48 01 Çağrı Merkezi veya 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ocak ayından itibaren hayvan kurtarma operasyonlarının yanı sıra birçok olaya da müdahale etti. Ekipler 137 ev, 4 işyeri, 45 araç yangını, 442 çöp-anız yangını ve 225 kaza-kurtarmada çalışmaları ile 23 orman yangınına da müdahale etti.