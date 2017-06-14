Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca atık pillerin toplanması ve bertarafı konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Mavi Bayrak Programı’nı yürüten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 2016 yılı boyunca en çok atık pil toplayan Mavi Bayraklı D-Marin Göcek’e ödül sertifikasını ve plaketini verdi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) geçtiğimiz yıl TÜRÇEV işbirliği ile “Mavi bayraklı Otel ve Marinalar Atık Pil topluyor” yarışması düzenledi. 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 22 Marina katıldı.

Mavi Bayraklı Marinalardan D-Marin Göcek toplamda 72 kg ile birinci oldu. İstanbul Sheraton Otel’de düzenlenen yemekte sertifikasını Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Neslihan Bahar’dan alan D- Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan, deniz ve çevre konusunda yıllardır sürdürdükleri duyarlılığı sürdüreceklerini, bu sene topladıkları miktarı önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara taşıyacaklarını söyledi. Törende TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de mavi bayraklı işletmelerde Atık Pil konusunda hassasiyetin gün geçtikçe arttığına işaret etti ve önümüzdeki yıllarda bugünkü rakamların katlanacağı belirtti.