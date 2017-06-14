Spor Toto 2.Lig ekiplerinden Fethiyespor’da Mustafa Ferizcan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Fethiye Belediye Başkanı ve Fethiyespor Onursal Başkanı Behçet Saatcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, arkasında Behçet Saatcı yazılı 82 numaralı Fethiyespor formasını Başkan Saatcı’ya hediye etti. Ferizcan aynı zamanda yine Fethiye’nin il beklentisi olan 82 numaralı formayı Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur’a da takdim etti.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan yaptığı değerlendirmede, “Kongre salonunda söz verdiğimiz gibi bu camiaya yakışır, insanların gurur duyacağı, izlemekten keyif alacakları bir takım yaratmaya çalışacağız” dedi.

Başkan Saatcı ise, “Başarılı olursanız, hiç bir zaman taraftarlar sizi unutmaz. Sizlerin başarısı Fethiye’nin başarısı olacak. Kongre salonunda da ifade ettim, başarı sizlerin, başarısızlık bizlerindir. İmkânlarımız neyi el veriyorsa, her türlü desteği sizlere vereceğimizden şüpheniz olmasın. Kamuoyu ile aranızda bir heyecan oluştu. Bunu transferlerle, teknik direktörle sürdürmeniz gerek. Yoksa kibrit çöpü gibi yanıp sönmemeli” diye konuştu.