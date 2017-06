Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 178’inci yılı Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nca da değişik etkinlikler ile kutlanıyor.

Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan ve Jandarma teşkilatı mensupları Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk töreni sonrası Muğla Valisi Amir Çiçek makamında ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Jandarma Teşkilatı’nın 178 yıldır Türk milletinin emrinde devlet ve milletin hizmetinde görevlerine devam ettiğini belirtti. Özfidan, Muğla İl Jandarma Komutanlığının Muğla halkının huzur ve güvenliğinin, refahın sağlanması, emniyet ve asayişin temini için hizmet verdiğini söyledi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Jandarma teşkilatının teknolojinin tüm gereksinimlerini kullanarak vatandaşlara hizmet verdiğini söylerken, amacın suç ve suçlulara karşı suçu işlemeden önlem olduğunu söyledi. Vali Çiçek, “Bugüne kadar yaptıklarınız bundan sonra yapacağınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Jandarma her geçen gün bilgi ve teknik donanımı, personeline verdiği eğitimle iç huzuru sağlamada kendini gösteriyor. Muğla’da jandarmamız yetkisini kullanırken kendilerine verilen görevi insan sevgisiyle yapıyor. Jandarmamızın verdiği hizmetlerde vatandaşlarımızın memnuniyetini gözlemlemekteyim. Yaptığınız vatandaş odaklı hizmetler sürdürülebilir olmalı” dedi.

Jandarmanın emniyet ve sahil güvenlik gibi iç güvenlik birimi olduğunun altını çizen Vali Çiçek, “Muğla’da toplum destekli önleyici güvenlik hizmetinde gerçekten gayret gösteriyorsunuz. Her alana hakim durumdasınız. Toplumun huzuru için her şeyden önce önleyici güvenlik hizmetlerini uygulamamız gerekir. Önleyici güvenlik hizmetlerini dört dörtlük yapmamız gerekir. Eğer bunu başarırsak Muğla’da toplumu rahatsız eden asayişe, teröre yönelik huzursuzluk olmaz. Önemli olan suçu işletmemek. Muğla’da jandarma kendine düşen görevi yapmaktadır. Jandarma yeri gelir çocuğun ablasıdır, abisidir, yaşlı amcanın oğludur, teyzenin kardeşidir, hastanın elinden tutar, kimsesizin yanında olur. Muğla’da bunu yapıyorsunuz. Yani vatandaşlarımızın her zaman yanındasınız. Bu vesile ile bugüne kadar vatan savunmasında görev yapmış şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşamlarını sürdüren gazilerimize de uzun ömürler diliyorum” dedi.