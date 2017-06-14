Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrenimlerini sürdüren 40 öğrenci ve iki rehber öğretmen Muğla’da ağırlanıyor. Uçak ile Milas-Bodrum Havalimanına gelen öğrencileri burada MUTSO ve İl Jandarma Komutanlığı karşıladı.

Öğrenciler Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)’da ağırlandıktan sonra Muğla Valisi Amir Çiçek’i ziyaret ettiler. MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ve İl Jandarma personelinin de eşlik ettiği ziyarette çocuklar ile tanışan Vali Çiçek, çocuklara Muğla hakkında bilgi verdi. Hakkari Yüksekova’nın da Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birisi olduğunu belirten Vali Çiçek, çocuklardan Muğla ile ilgili düşüncelerini aldı. Muğla’ya ilk defa geldiklerini söyleyen öğrenciler 4 gün boyunca Muğla’nın tarihi ve turistik bölgelerini gezecekler.

Ziyaret sonrası Vali Amir Çiçek Yüksekova’lı öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, Muğla ile ilgili tanıtıcı kitap ve broşür de verdi. Öğrenciler ve Vali Amir Çiçek toplu fotoğraf çektirdi.