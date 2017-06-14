Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Engelliler Haftası’nda Engelsiz Plaj projesini hayata geçirdi.

Sahil bantlarında yapılan düzenlemelerle engelli vatandaşların denizle rahat bir şekilde buluşmalarını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar, soyunma kabinleri konuldu.

Engelli vatandaşların yaşamın her anına dahil olabilmelerini sağlamak için hayata geçirilen engelsiz plajlardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Engelli vatandaşların plaja ulaşımları da yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu amaçla başlattığı engelsiz plaj projesinde plaj sayıları arttırılarak daha çok vatandaşın faydalanabilmesi için kullanıma sunuldu.

2016 yılında Dalaman Sarsala Plajı, Datça Hastaneönü plajı, Ortaca SARÇED plajı, Ula Akyaka Plajı, Milas Ören Plajı ve Bodrum Kumbahçe plajında yapılan engelsiz plajlar sonrasında 2017 yılında da çalışmalar devam etti.

Fethiye Aksazlar Plajı, Datça Karaincir Plajı ve Bodrum Turgut Reis plajında yapılan düzenlemeler sonrasında il genelinde Engelsiz Plaj sayısı 9’a çıkarıldı.