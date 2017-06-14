Bodrum ilçesinde arabasını boyatan vatandaş kaporta ve boya ustasına sinirlenip arabasını ve kendisini yakmaya kalkıştı.

Konacık sanayi sitesinde kaporta ve boya işi yapan ustaya arabasını boyatmak için bırakan A.Ç. isimli şahıs, ustayla tartıştıktan sonra bir vidon mazot alarak kaporta – boya dükkanının önünde arabasını yakmaya kalkıştı.

Bir anda arabasının ve kendi üzerine mazot dökerek bağırmaya başlayan A.Ç., “Kendimi de arabamı da yakacağı” dedi.

Adamın gören sanayi esnafı olayı polise, itfaiye ye ve 112 acil ekibine haber verdi.

Ellerinde yangın tüpleriyle bekleyen esnaf A.Ç’nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki mazot dolu vidonu aldı.

Polis ekiplerini gören A.Ç. daha sonra dükkanın tuvaletine kilitledi. Yaklaşık yarın saat A.Ç. ile konuşan polis ekipleri adamı ikna etmeyi başardı.

Gözaltına alınan A.Ç polis ekipleri tarafından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.