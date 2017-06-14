Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Tuğba Yurt hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yurt, temmuz ayında yeni şarkısının çıkacağı müjdesini verdi.

Amarika’dan sonra ilk eğlence kulübünü Bodrum’da açan Club Ampersand sahnesinde ünlü sanatçı Tuğba Yurt’u ağırladı. Yurt sevilen şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Yurt yerli ve yabancı turistlere de unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Bodrum’daki ilk sahnesini Ampersand Club de aldığını söyleyerek şu sözlere yer verdi “İnşallah bu yeni mekana şanslı gelirim bende. Bu gece çok güzel olacak. Bu sezonun da çok güzel geçeceğini düşünüyorum Bodrum’da. Bende Bodrum sezonunu bu sahnemle açmış oldum”.

Gazetecilerin klasik batı müziği bölümünü okudunuz ama pop müzik neden sorusu üzerine ünlü sanatçı “Eğitimini aldığım müzik dalı tamamen farklı. 11 yaşında başladım ben konservatuvara. Benim esas branşım ise viyola enstrümanı çalıyorum. Ben konservatuara gitmeden öncede şarkı söylüyordum. Şarkı söyleme aşkını bir türlü bastıramadım içimde ve 2013 yılında çıkardığım albümle sektöre adım attım. Şarkı söylemeyi seviyorum o yüzden bunu tercih ettim. Şu anda her şey yolunda ve şarkılarımda istediğim noktaya ulaşıyor. Mutluyum ve sevdiğim işi yapıyorum”dedi.

Akustik müziği daha çok sevdiğini de belirten Tuğba Yurt “Ben 90’lı yılların aşığıyım. O zamanki müzik ruhu o zamana göre çok farklı. Şu anda çok çabuk her şeyi tükettiğimiz için 4 veya 5 ayda bir şarkı çıkarıyoruz. Singlelarda işimizi kolaylaştırıyor. Müziklerde gelişiyor. Elektronik müzik ve alt yapı biraz daha güncel ve takip etmek gerekiyor. Ben biraz daha akustik çiyim. Akustik parçaları ve akustik çalışmayı daha çok seviyorum. İlerleyen zamanlarda albümümün biraz daha akustik tarzda olmasını istiyorum”ifadelerini kullandı.

Özel hayatında daha çok ailesiyle vakit geçirdiğini de sözlerine ekleyen Yurt “Benim özel hayatım şarkı söylemek. Kendi yaşantım da sakinliği tercih ediyorum. Yalnız başıma kalmayı ailem ve dostlarımla vakit geçirmeyi seviyorum” dedi.

SAÇ VE OJE MUHABBETİ SEVMİYORUM

Kadınların saç ve oje muhabbetlerini sevmediğini de anlatan Yurt “Çok yakın zamanda kadın derneği ile birlikte sosyal sorumluluk projesi geliştiriyoruz. Kız muhabbetlerini sevmiyorum derken bahsetmek istediğim şey ile soru çok farklıydı. Ben orda saçının rengi ney ojenin rengi ney gibi muhabbetleri sevmiyorum demiştim. Kadınlar çok önemli kadın hakları konusunda bayağı bir hassasım” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARKI YOLDA

Tuba Yurt hayranlarına yeni şarkısının müjdesini de vererek “Yeni bir projem var. Mart ayında bir şarkı çıkmıştı. Şimdi yeni hazırlanan bir şarkım var. Erdem Kınay’ın düzenlemesini yaptığı. Temmuz gibi bir aksaklık olmazsa onu çıkarmayı düşünüyorum. Tek bir klip çekeceğim. Yaz ortasına da süper bir şarkı çıkaracağız” dedi.