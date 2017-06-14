CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, Okluk koyunda yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı yazlığının kaçak olduğunu iddia etti.

Üstündağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Marmaris okluk koyunda yapımı başlanan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun mevzuata aykırı kaçak bir yapı olduğunu öne sürdü.

Üstündağ, basın açıklamasında, “Marmaris’te yapılması planlanan 2. kaçak yazlık saray kaçaktır, yasaya aykırı olarak yapılmaktadır. Daha önce Turgut Özal döneminde 4 oda ve bir salon olarak yapılan ve 230 m2 alana sahip Cumhurbaşkanlığı devlet konuk evi yıkılmış ve yerine 300 odalı 400 çalışanı olacak bir yazlık saray, denizde dolgu yapılarak iki adet yat yanaşma yeri yapılmaktadır.

Söz konusu Okluk koyu Marmaris’in en müstesna koylarından biridir. Yazlık sarayın olduğu alan, Gökova 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında, orman alanı ve makilik fundalık alanda kalmakta olup 500 metre kıyı koruma kuşağı içerisindedir. Üstelik bu alan 1. derece doğal sit alanı içerisindedir.

Nihat Öztürk kamuoyunu yanıltıyor

Gökova 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında adrese teslim ve hukuka aykırı plan değişikliği yapılmış ve bu plan değişikliği kararına karşı şehir planlamacıları odası dava açmıştır. Mezkur çevre düzeni planına göre 500 metrelik koruma kuşağı içerisinde her türlü yapılaşma yasaktır. Bu plan hükmüne rağmen inşaat başlamış, iş makinalar çalışmaya, ağaçlar kesilmeye ve yüksek duvarlar örülmeye başlanmıştır.

Bu bir adrese teslim plan uygulamadır. Nitekim Muğla’da yapılan ve Muğlalıların büyük tepkisini çeken “Ekolojik temelli bilimsel doğal sit araştırma projesi” henüz tamamlanmamışken, doğal sit çalışmasının kesinleşmesi ve tescil edilmesi ile ilgili idari süreç devam ederken, sadece Gökova bölgesindeki doğal sit alanlarının tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun kararıyla tescili istenmiş, çevre ve şehircilik bakanlığının oluru ile bir oldubittiye getirilerek tescil edilmiştir. AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk “Ekolojik temelli bilimsel doğal sit araştırma projesi”nin iptal edildiğini kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamanın gerçekdışı olduğu ve kamuoyunu yanıltma amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermiş olduğum yazılı soru önergesine verilen 24.05.2017 tarihli cevapta “Ekolojik temelli bilimsel doğal sit araştırma projesi” nin iptal edilmediği, tescil aşamasında idari süreçlerini devam ettiği, hatta kaçak yazlık sarayın bulunduğu alanı içine alan Gökova Bölgesi Sit alanlarının tescilinin yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu yazlık sarayın olduğu alan kesin korunacak hassas alanlar yapı yasağından dolayı bakanlar kurulu kararı gerektiği halde, bu karar da alınmadan inşaata başlanmıştır.

Yazlık kaçak saray bulunduğu bölgeye ve çevreye zarar vermektedir. Bu devasa yazlığın yapımı yasal değildir, kaçaktır. Söz konusu alanda yapılaşma yasaktır.

Yazlık sarayın olduğu koy, yanındaki diğer koylar gibi Akdeniz koruma derneğinin yürüttüğü önemli kıyı koruma alanı projesi kapsamında balıkçılığa kapalı alan ve yakınındaki boncuk koyu Akdeniz foklarının yumurtlama alanı. Bu bölgede yoğun bir arıcılık faaliyetleri var ve bu bölgede çam balının kaynağı maddelerle ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris arı yetiştiricileri birliği (MAYBİR) ve Çevre ve Arı Koruma Derneği tarafından bilimsel bir araştırma projesi yürütülüyor. Bu bölgede arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 40.000. arı kovanı mevcuttur.

Köylülerin arazilerine geçişine izin verilmiyor

Sözde güvenlik gerekçesiyle koyun yanından bile geçmek sahil güvenlik tarafından yasak, koy yakınından teknelerin geçmesine dahi müsaade edilmiyor. Kaçak yazlık sarayın inşaat çalışmaları bile kamuoyundan gizlenmek isteniyor. Yazlığı çevreleyen yüksek duvarlar örülmeye başlanmış bile. Köylülerin kendi arazilerine geçmesine dahi izin verilmiyor.

300 odalı Yazlık kaçak Saray niçin yapılıyor? Orada bütün sülaleni mi tatil yaptıracaksın, yoksa Katar şeyhinin kalabalık ailesini mi burada ağırlayacaksın? Dev yatların yanaşacağı iskeleler Arap şeyhlerinin lüks yatları için mi?

Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Yapılan hukuk dışı, mevzuata aykırı cumhurbaşkanlığı yazlık sarayını hemen durdurun. Doğaya ve yaşama zarar veren bu devasa yapılaşmayı, çevre katliamını durdurun.

Muğla’nın doğaseverleri, çevre örgütleri ile birlikte Muğla halkı olarak bu çevre katliamını engellemek adına her türlü mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz’’ dedi.