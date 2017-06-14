Milyon dolarlık ultra lüks tekneler Bodrum’da düzenlenen Yachtshow Eurasıa Fuarında görücüye çıktı.

Fuara en çok talep gösterenlerin ise Arap ülkelerinde ki ziyaretçiler olduğu öğrenildi.

Yachtshow Eurasıa Fuarı Yalıkavak’da bulunan Palmarina da başladı. 14 – 18 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan fuarda 5 metre ila 45 metre arasında 180 tekne sergilenecek.

Fuarda en çok dikkat çeken tekne ise 36 milyon TL fiyatıyla 45 metrelik “Zanziba” oldu. Fuarın gözdesi olan Gulet tipi teknenin yerli üretim olduğu donanımının ise Gerry Dykstra tarafından tasarlandığı belirtildi. Fuarda sergilenerek satışa çıkarılan teknelerin fiyatları ise 60 bin TL ile 36 Milyon TL arasında değişiyor.

Fuarla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Yach Show Eurasia Direktörü Dilek Karaduman şu sözlere yer verdi “Yacht Show Eurosia Fuarı 14 – 18 Haziran tarihleri arasında Palmarina Bodrum’da gerçekleşecek. Fuarda irili ufaklı 180 tekne sergileniyor. Boyları 3 metre ile 40 metre arasında değişen ve 60 bin TL’den 36 milyon TL’ye giden aralık var fiyatlarda. Burada hem 2’inci el tekneler hem de sıfır stoktan tekneler sergileniyor. 2’inci el teknelerde hem fiyat avantajları hem de modellerde daha uygun fiyatlar bulabiliyorsunuz. Sıfır stoktan teslim teknelerde de sezon öncesinde eğer teknenizi almadıysanız sıfır olarak buradan teknenizi alıp sezonda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ekipman ve aksesuar firmalarımız da var. Teknelerinizin elektroniği, aydınlatması yani aklınıza gelen her şeyi bu fuarda bulabilirsiniz. Bununla beraber içeride üniversiteler arası yelken yarışları etkinliklerimiz var, fuarın içinde çeşitli etkinliklerimiz de olacak. Ziyaretçilerimiz fuarı 16.00 ile 23.00 arasında ziyaret edebilirler.

Pahalı teknelerimizde hem motoryat hem de yelkenli tipi teknelerimiz var. Bunların avantajı şu; seyir olarak, konfor olarak, hız olarak önemli. Büyük teknelerde kamara sayısı 5 oluyor. Her kamaranın içerisinde duşu, banyosu giyinme odası var. Çok büyük bir evin konforunu bulabiliyorsunuz. Açık denizde çok rahat seyir yapabiliyorsunuz bu teknelerde, sallanmadan stabil bir şekilde. Uygun fiyatlı olan ucuz teknelerimizi ele alırsak, buradaki en ucuz teknemizin içerisinde kamara var, tuvaleti var kendine özel. Genelde uygun fiyatlı tekneler sürat tekneleri olur ama bu teknemizde kamaramız da var. 60 bin TL ile 36 milyon TL arasında bir çok boyda teknelerimiz var”.

Arap ülkelerinden yoğun ilgi

Fuarda yer alan ikinci el teknelerin toplam değeri 140 Milyon TL’yi bulurken, sıfır teknelerin toplam değeri ise 200 Milyon TL civarında. Yacht Show Eurasia’da 11 tanesi lansman teknesi olarak ilk kez Türkiye’de görücüye çıkarken, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai gibi Ortadoğu ülkelerinden yoğun ziyaretçi talebi alındı. 24 ülkeden 5000 yabancı deniz tutkununun beklendiği Yacht Show Eurasia, İngiltere, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerden özellikle ikinci el tekneler için ziyaretçi ağırlayacak.