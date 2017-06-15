Oyuncu Barış Atay, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle tatil için geldiği geldiği Dalyan’da bir otelde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; oyuncu Barış Atay, tatil için geldiği Dalyan Mahallesinde bir otele yerleşti. Otel tarafından güvenlik güçlerine yapılan kimlik bilgilendirmesinde Barış Atay’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararının olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine otele gelen jandarma ekipleri Atay’ı tatil yaparken gözaltına aldı. İfade işlemleri için Dalyan Jandarma Karakoluna getirildi. Atay’ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ortaca Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.